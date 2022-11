Deventer IJsclub eert ‘Veldwachter Hans’ met internationaal pupillentoernooi op het ijs van De Scheg

met video Martijn en Kirsten uit Deventer wonen wéér in Oranjehuis: ‘Snappen het ook dat mensen twijfelen’

Tussen alle sober aangeklede balkonnetjes in de flat waar Martijn en Kirsten van Broekhuizen wonen, springt dat van het Deventer echtpaar eruit. Geen betongrijs, maar volop oranje. Wie daar al van onder de indruk is, moet eens weten wat zich binnen afspeelt. ,,Dit is onze manier om Oranje aan te moedigen.’’

11 november