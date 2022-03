Deventer krijgt duizendknoop er niet onder: strijd met woekerplant over andere boeg

Deventer Bosniërs herkennen zich 30 jaar na hun vlucht uit de oorlog in Oekraïense ‘machte­loos­heid’

Hajrudin Devedzic (48) en Dino Djulbic (46) leven inmiddels langer in Nederland dan dat ze in Bosnië woonden. Vanuit het opvangcentrum in Schalkhaar bouwden de oorlogsvluchtelingen een ander leven op. Nieuwe onrust in hun moederland en een ‘zinloze’ invasie in Oekraïne maken de twee Deventenaren alert. ,,Je zit in een achtbaan waar je geen controle over hebt.’’

19 maart