Deventer krijgt een maandelijks Comedy Café: ‘Misschien wel mooie springplank naar Carré’

MET VIDEO Jan geniet in zijn Bathmense achtertuin zes keer van een spectacu­lai­re vliegshow en denkt intussen: wat is dit nu?

Toen Jan Braakhekke een dag of tien geleden nietsvermoedend stond te klussen in zijn achtertuin aan de Prins Willem Alexanderlaan in Bathmen, schrok hij op door een luid en diep gebrom. De 78-jarige Bathmenaar richtte zijn blik omhoog en zag ineens drie vliegtuigen de meest spectaculaire capriolen uithalen. Jan ging er eens goed voor zitten, genoot van de adembenemende stunts en brak intussen zijn hoofd over het ‘vliegtuigen-mysterie’.

10 oktober