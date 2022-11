Deventer mikt op bouw van 300 flexwoningen in 2023, maar waar is er plek in en om de stad?

Poll Financiële tegenslag voor Deventer: nieuwe sporthal Bathmen blijkt miljoenen duurder dan gedacht

Forse tegenvaller rond de bouw van een nieuw sportcomplex in Bathmen. In plaats van de begrote 11,3 miljoen euro lopen de kosten op richting bijna 17 miljoen euro. Het college van burgemeester en wethouders van Deventer wil het plan toch verder uitwerken. ,,De vraag is of we een keuze hebben, anders heeft Bathmen straks geen sporthal meer.”

22 november