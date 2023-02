Deventer moskee ‘in shock’ na aardbevingsramp: ‘Mensen proberen vliegtickets naar Turkije te kopen’

Na vier jaar weer een (rosé)biertje in De Hooiberg in Olst: ‘Hier hebben we voor gevochten’

Een biertje of glas fris drinken na een potje volleybal zat er voor de gebruikers van sporthal De Hooiberg in Olst lang niet in. Het café bij de sporthal zat jarenlang dicht, maar is nu weer open als sportkantine. Tot grote blijdschap van de sporters. Ook de kritische overbuurman Nico Broodbakker kwam even langs.

6:07