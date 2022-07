Deventer ondernemers opgelucht; auto’s verdwijnen uit Vleeshouwerstraat en Kleine Overstraat

MET POLL Jeugdzorg­aan­bie­der Holten maakt reclame om personeel te werven, maar boodschap doet anders vermoeden

Reclame op YouTube, Instagram en Facebook. Jeugdzorgbedrijf Curess uit Holten deinst er niet voor terug geld in te zetten voor het vergroten van naamsbekendheid. Geld dat bedoeld is voor zorg aan kinderen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt dit ‘onwenselijk’, maar Curess zelf ziet het probleem niet. ,,We willen geen nieuwe cliënten, maar medewerkers.”

