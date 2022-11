Deventer ondernemers zeggen massaal ‘ja’ tegen binnenstadfonds: 2,5 miljoen euro komt beschikbaar

Kan Deventer Dickens Festijn na drie jaar afwezig­heid meteen weer pieken?

Corona hangt nog (een klein beetje) als een onzekere factor boven de markt, maar verder lijkt niets de dertigste editie van het Dickens Festijn in de weg te staan. De grote vraag is of het net zo druk wordt als tijdens de laatste editie in 2019.

5 november