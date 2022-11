Deventer ontvangt enorm bedrag uit Den Haag, 30 miljoen euro moet stad vooruit helpen

MET VIDEO Zestig ‘oproepbare militairen’ beëdigd in Deventer: ‘Doorde­weeks zit ik achter een bureau’

Militair vertoon op het Grote Kerkhof in Deventer. Daar hebben zaterdagochtend zestig nieuwe militairen de eed of belofte afgelegd. Ze zijn daarmee onderdeel van het Korps Nationale Reserve (Natres) van Defensie en kunnen vanaf nu worden opgeroepen in geval van nood. ,,Ik miste een stukje kameraadschap en beweging bij mijn eigen werk.”

