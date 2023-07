Deventer Op Stelten: ‘De oehs en aahs schalden over de Brink en het Grote Kerkhof’

Sportpas moet de jeugd in Olst-Wij­he van de bank af krijgen, ook de KNVB enthousi­ast

Een sportpas moet de beweegarmoede in Olst-Wijhe te lijf gaan. Met die pas willen de PARTIJvdSPORT en het CDA jongeren aan het sporten krijgen die dat nu nog niet doen. Maandag wordt het idee gelanceerd in de gemeenteraad, waar ook de KNVB enthousiast over is.