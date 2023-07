Deventer Op Stelten, Markt op de Brink en de Hanze Zomergalerie: 5 x weekendtips in Deventer

Kankerpa­tiën­ten een ‘boost’ geven vóór operatie: zo doet dit ziekenhuis dat. ‘Mensen zijn soms echt verbaasd’

Darmkanker en een operatie in het vooruitzicht? Het Deventer Ziekenhuis is een van de voorlopers met een programma om patiënten intensief te begeleiden bij beweging, verantwoord eten en stoppen met alcohol en roken in de aanloop naar de ingreep. ,,Ik heb kanker, maar ik ben fitter dan ooit.”