Deventer pakt uit voor Hanzejaar 2023 en steekt half miljoen euro in activiteiten: ‘Niet alleen voor toerisme’

Van bijzonder schilderij tot een met geld gevulde envelop: er is weer rommel­markt in Diepenveen

Na twee jaar corona kunnen mensen uit Diepenveen hun overtollige spullen weer kwijt. De 47ste editie van de rommelmarkt in Diepenveen is zaterdag 10 september. Het dorp is weer toe aan deze jaarlijkse traditie, merken John Bruin (voorzitter) en Jan Harmelink (secretaris).

9 september