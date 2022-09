Deventer Scheg worstelt met hoge energieprijzen: 'Duurder kaartje en korter open niet uitgesloten'

Torenhoge energie­prij­zen teisteren sportpara­dijs De Scheg, Deventer lapt flink bij

De torenhoge prijzen op de energiemarkt zorgen voor financiële problemen bij het Deventer Sportbedrijf. De gasrekening loopt vooral op door de zwembaden, met het subtropisch waterparadijs in de Scheg. De gemeente pompt ruim 6 ton extra in het sportbedrijf. Grote vraag is: hoe pakt het ná 2022 uit? ,,Deze situatie onderstreept dat we flink moeten verduurzamen.”

22 januari