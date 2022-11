Deventer schrijver over zijn bizarre vrijdag de elfde: ‘Gered door engelen in uniform’

Bergbeklim­ster Katja Staartjes vertelt in Holten over haar spannende tochten naar de top

Katja Staartjes was de eerste Nederlandse vrouw die een aantal van de hoogste bergtoppen op aarde heeft beklommen, waaronder de Mount Everest. Op zaterdag 19 november is ze te gast in het Kulturhus Holten om te vertellen over haar expedities, haar liefde voor de bergen, genadeloze zelfconfrontatie en veerkracht.

8 november