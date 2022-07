Deventer stadsmysterie: zo komen de Grote en Kleine Overstraat aan hun naam

Groot of klein

Eerst maar eens met het meetlint door de straten. Op Google Maps is te zien dat de Kleine Overstraat circa 10 meter langer is dan de Grote Overstraat (260 versus 250 meter). Wel is het beide maar drie minuten lopen door de hele straat, als je niet opgehouden wordt door alle leuke winkels in deze straat natuurlijk. Opvallender: de straat is ook breder dan de Grote Overstraat. Ja echt. Zo is de Kleine Overstraat maar liefst 5.60 meter breed en de Grote 3.90 meter breed.

Verklaring voor de straatnamen

Waarom heten deze straten eigenlijk zo? Stadsgids Nico Heckers gaf ons enkele jaren geleden een verklaring. “Er zijn eigenlijk twee antwoorden. Het is een oversteek (of overweg) van het ene grote plein, De Brink, naar het andere grote plein, Grote Kerkhof. De andere betekenis is heel wat anders. Er zat net als in de Assenstraat een heuvelruggetje in deze straat. Het water liep anders over. Zo kon het water langs de kanten afvloeien.“ Haal jij die twee ook altijd door elkaar? Dit is het ezelsbruggetje: vanaf de Brink is de eerste altijd de Grote en dan komt de Kleine. Waarom de kleine dan eigenlijk groter is? Dat blijft onduidelijk.