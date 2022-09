Deventer stopt met gebruik van gif bij bestrijding jeukrups: ‘Funest voor de natuur’

Deventer Burgerwees­huis vindt oplossing voor geluids­over­last van café: ‘Win-winsitua­tie’

Nadat kleine optredens eerder deze zomer al werden geweerd uit het Burgerweeshuiscafé, slaat het poppodium nu de handen ineen met stichting Walhalla. Vanwege klachten over geluidsoverlast zijn dergelijke shows in ‘Burger’ vooralsnog uit den boze. Door ze met én bij Walhalla te organiseren kan de programmering toch doorgaan. ,,We proberen het nu zes keer uit.”

15 september