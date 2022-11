Deventer Symfonisch Orkest speelt uitgesteld jubileumconcert met muziek van Bach

Deventer moordzaak opnieuw? ‘Het kán, alles kan... Ook marsmanne­tjes kunnen het gedaan hebben’

De kans dat de rechtszaak over de Deventer moordzaak opnieuw gedaan moet worden omdat er nieuw bewijs zou zijn, is volgens hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen erg klein. Hij verwacht dat het herzieningsverzoek dat de advocaten van de veroordeelde Ernest Louwes vorige week indienden, afgewezen zal worden. ,,Het kán best dat er een ander scenario denkbaar is. Alles kán. Het kan ook zijn dat marsmannetjes het gedaan hebben.”

9 november