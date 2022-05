Deventer ‘tegelwijkje’ heeft nieuwe buurttuin, maar die lijkt alweer overwoekerd: ‘Niemand doet wat’

Pas in groep acht leren rekenen en schrijven? Het kan én mag op deze nieuwe, extreem vrije school, in Deventer

Een school die les geeft zonder daarvoor geld van de overheid te krijgen. ,,Vrijer dan de reguliere vrije scholen’’, zo zegt één van de oprichters, Han Zuidinga. In augustus gaat deze school van start, Vovie Deventer. Ze zijn nu nog klein dus beginnen ze met hun klasjes in het gebouw van Scouting Westenenk. Hoe vrij is zo’n vrije school?

