Deventer theatermaker Martijn vindt ons leven te comfortabel: ‘Ik houd van verhalen waarin alles naar de kloten gaat’

Op de Brink in Deventer hangt bij dit pand elke dag de vlag uit en op de juiste manier

Een opvallend tafereel bij een pand op de Brink in Deventer. Daar wappert al tijden een grote Nederlandse vlag. Niet ondersteboven, maar gewoon in de volgorde rood-wit-blauw. Wil eigenaar van het pand Joost Aalbers een statement maken of heeft hij een andere reden?

23 augustus