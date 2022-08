Deventer trapt studiejaar af zonder Grote Kerkhof vol studenten: ‘In 2023 weer in binnenstad’

MET VIDEO Kinderen in Deventer noodopvang vluchtelin­gen vieren toch vakantie: ‘Plezier spat ervan af’

Afleiding in het midden van de zomervakantie, dat is de bedoeling van het Kindervakantiefestival van Vluchtelingenwerk en het COA. De noodopvang voor vluchtelingen in Deventer staat begin deze week bol van spelletjes en workshops, vooral voor kinderen. ,,Zo hebben zij in ieder geval het idee dat ze iets leuks hebben gedaan in de vakantie”, zegt COA-medewerkster Semra Hofsteede-Çam.

17 augustus