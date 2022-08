Deventer vastgoedbaron is gezeur over openbaar toilet voor mindervaliden zo beu dat hij er zelf een bouwt

Komt er een ‘echte’ cafetaria in Lettele? ‘Na de zomer gaan we verder met praten’

Een vernieuwd café, woningen en een ‘nieuwe’ cafetaria: ze moeten allemaal in het hart van Lettele komen. Er wordt nagedacht over al deze plannen voor de locatie waar nu Zalencentrum Spikker zit. Eigenaar Alfons Spikker benadrukt dat de kogel nog niet door de kerk is. ,,Maar er worden gesprekken gevoerd. Het is hartstikke mooi als er weer wat meer woningen in het dorp komen.”

