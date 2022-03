Deventer verkiezingen: windmolens splijtzwam, diftar wankelt en wordt Welle autoluw?

Video Metaal- en techniekbe­drij­ven in regio Deventer en Apeldoorn leggen werk neer: ‘Dit houd je niet vol’

Is de afspraak voor onderhoud aan je cv-ketel afgezegd voor vandaag of morgen? Dat kan komen doordat metaal- en techniekbedrijven staken. De cao-onderhandelingen in deze sector zitten muurvast. Daarom hebben FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie gezamenlijk de medewerkers in de regio Deventer opgeroepen tot staking.

