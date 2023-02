Deventer vrienden scoren in podcastland door te kletsen over films: ‘Alsof we samen op de bank zitten’

analyse De puzzel voor Go Ahead Eagles is steeds lastiger te leggen (en ondertus­sen doemt de gevreesde streep op)

Hoe mooi de evenaring van het clubrecord ook was, hoe positief iedereen ook uit die periode kwam, voor Go Ahead Eagles is de realiteit dat het in de buurt van de degradatiezone bivakkeert. Bijkomend probleem: voor trainer René Hake wordt de puzzel voor de komende wedstrijden steeds lastiger.

2 februari