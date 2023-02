Deventer wethouder helder: Burgerweeshuis én schouwburg verbouwen no-go

MET VIDEO Mensen met psychische problemen buiten de wachtlijs­ten om helpen: in Deventer weten ze hoe

Het is nu nog een heel klein initiatief: de Stichting Vriendendiensten Deventer. Maar zorgminister Conny Helder is er gaan kijken, want wat deze stichting doet, zouden ze in hele land moeten doen. ,,De wachtlijsten in de zorg zijn een groot probleem en dit is, denk ik, een initiatief dat zeker een bijdrage kan leveren om daar wat aan te doen.’’

