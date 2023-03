Deventer wil meer kiezers naar de stembus in 2026 en maakt nu al plannen: verkiezingsfestivals, computergames en huis-aan-huis bezoekjes

Inwoners denken mee over verwaar­loosd centrum op Colmschate: ‘Het ziet er eigenlijk niet uit’

Deventer dubt over de toekomst van een verouderd complex, met onder meer basisonderwijs, kinderopvang en jongerencentrum aan de Zwaluwenburg op Colmschate. Onduidelijk is nog of de gemeente kiest voor sloop en nieuwbouw of renovatie. Wijkbewoners denken mee. ,,Het kan alleen maar mooier worden.”