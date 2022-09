Deventer zet werk kunstschilder Anton Heyboer centraal in expositie Brink16

Werk van de bekende Nederlandse kunstenaar, schilder en graficus Anton Heyboer is tot zondag 20 november te zien in Brink16, de expositieruimte van stichting Kunst aan Z. De vijftig tentoongestelde werken zijn ter beschikking gesteld door enkele particuliere families.

Het is sinds de oprichting van KunstaanZ de tiende expositie. De stichting, opgericht door enkele betrokken Deventenaren, kan gebruik maken van Brink16 tot het verbouwde onderkomen aan de Nieuwe Markt (vroegere pand biljartvereniging De Pelikaan) is opgeleverd.

Heyboer wordt in zijn latere leven in Nederland vooral bekend als de schilder met de bruiden. Daardoor wordt makkelijk vergeten wat zijn belang was voor de Nederlandse kunst en cultuur, aldus de stichting. Internationaal werd hij gezien als een van de belangrijkste Nederlandse kunstschilders.

Indonesië

Anton Heyboer wordt in 1924 geboren in Indonesië. Hij verhuist naar Nederland en wordt werktuigbouwkundig ingenieur. In 1943 wordt hij opgepakt door de Duitsers en tewerkgesteld in Berlijn. Hij moet lijken opruimen. Dat traumatische werk maakt een grote indruk op hem.

Hij wordt zeer ernstig ziek door difterie en roodvonk, maar overleeft uiteindelijk door het ingrijpen van een vrouw genaamd Sinaida. Zij komt later in werk van Heyboer terug in collages van verschillende technieken, waarin hij haar invloed aangeeft.

Volledig scherm Een werk van Anton Heyboer. © Anton Heyboer rv.

In 1951 wordt Heyboer opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis in Bloemendaal. Na zijn behandeling ontwikkelt hij een bijzondere mengeling van katholicisme en zenboeddhisme.

De expositie is geopend van donderdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs is 5 euro. Houders van de Museumkaart, Postcodeloterij of Vriendenloterij betalen 3,50 euro. Inbegrepen is een boekje waarin Heyboer zelf ingaat op zijn bijzondere kijk op het leven.

Meer informatie op kunstaanz.nl