Deventer zoekt nieuwe dichter, maar hoe kom je voor deze ‘erebaan’ in aanmerking?

Een amusements­mu­se­um voor liefheb­bers van Tonny Leerink ‘en voor iedereen die van goochelen en circus houdt’

De recent overleden amusementskoning Tonny Leerink krijgt een eigen museum in Deventer. Vrienden van Leerink hebben een plan klaar en ook al bijna een pand. Voor iedereen die nog geen 60 jaar is: het museum gaat maar ten dele over Tonny Leerink zelf. Het gaat vooral over theater, goochelen, circus en carnaval.

2 mei