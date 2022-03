Deventerse wil zwerfdieren uit Oekraïne ophalen en hulp brengen: ‘Alleen nog vervoer nodig’

Met haar stichting Big Boy in Deventer zet Schuil zich al jaren in om verwaarloosde honden en katten een tweede kans te geven. Toen ze filmpjes zag van de situatie in Oekraïne was ze direct om: ,,Ik ben geld gaan inzamelen en hoop zo snel mogelijk die kant op te kunnen.” De planning is om naar Polen te gaan, Oekraïne is te gevaarlijk.