Deventerweg richting Epse afgesloten na ongeluk, motorrijder naar ziekenhuis

Devente­naar William maakte fatale val uit hoogwerker: leveran­cier vecht boete van 75.000 euro aan

Het bedrijf dat de hoogwerker leverde waaruit William Dennekamp in Zutphen een fatale val maakte, heeft hoger beroep aangetekend tegen de straf die de rechter had opgelegd. Van Ginkel BV uit Barneveld is het niet eens met de 75.000 euro boete die het bedrijf kreeg, omdat de 39-jarige Deventenaar met een ‘levensgevaarlijk – en daarmee ondeugdelijk – arbeidsmiddel’ werkte.

23 maart