Devinco niet naar eerste klasse; Rood Wit pijnigt Deventenaren in de verlening

MET VIDEO De boakes van Holten staan klaar, voor de prijzen en de vlammen: ‘Streven naar een perfecte takkenzooi’

Op de ene plek gaat het er secuur aan toe, omdat ze 'de mooiste’ willen zijn. Op de andere plek gaat het meer ‘onbenullig', daar gaan ze voor de eer van ‘de grootste'. In en om Holten is dagenlang gewerkt aan de opbouw van de paasvuren en deze zaterdag is de dag dat de keuringscommissie de bulten langs gaat. Daar draait het om voor de bouwers, want die keuringscommissie bepaalt welk paasvuur wint.

21:51