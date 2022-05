Deze rood-gele tompoucen laten Deventer bakker zweten: ‘Hoop dat ik einde van de huldiging haal’

Maar dat hij uiteindelijk duizend Go Ahead Eagles-tompoucen zou moeten maken, had hij niet voorzien. ,,Het is een beetje uit de hand gelopen.”

Het idee voor de Go Ahead Eagles-tompoucen kwam van rassupporters Carel Roelvink en Steph van den Beld. ,,Carel kwam op Koningsdag met het idee. Hij dacht: als er jaarlijks oranjetompoucen gemaakt worden, waarom dan geen rood-gele tompoucen voor de huldiging van de Eagles? Eigenlijk vond ik dat wel een leuk idee. Zo vaak is er niet iets te vieren als Go Ahead-supporter’’, zegt Daniël Wessels (31), eigenaar van Echte bakker Wessels.

Volledig scherm Nu smult bakker Daniël Wessels nog van de tompoucen, dat zal wel anders zijn als hij er duizend heeft gemaakt. © Ronald Hissink

Wessels is zelf ook fanatiek aanhanger van de Deventer voetbalclub. Sinds zijn 14de is hij vaak in de Adelaarshorst te vinden. ,,Ik weet mijn eerste wedstrijd nog, tegen AGOVV. Ik was meteen verkocht. De sfeer en de spanning, ook omdat het een derby was. Dat was indrukwekkend.’’