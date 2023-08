Deze vier dingen moet je weten over het openingsduel van Go Ahead Eagles

Duo slaat over de kop met auto in Heeten: rijbewijs bestuurder (18) ingenomen

Twee mannen zijn dinsdagavond met hun auto op de kop in de sloot naast een rotonde op de N332 bij Heeten beland. De bestuurder was mogelijk onder invloed van alcohol, zo bleek uit een blaastest. Bloedonderzoek moet daar uitsluitsel over geven, zo laat de politie weten. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd.