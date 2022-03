Deze zaken in Oost-Nederland werden in 2021 opgelost dankzij anonieme tips

Welke partijen besturen Deventer komende vier jaar? Informa­teur verkent opties

Blijft de huidige coalitie van Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA ook de komende vier jaar Deventer besturen? Of komt een ander gezelschap aan het roer? ,,De situatie van de afgelopen jaren, met een wel heel kleine oppositie in de gemeenteraad, is ongewenst.”

24 maart