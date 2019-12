Dichte mist drama voor vuurwerkfans: streep door eerste show, ANWB waarschuwt verkeer

In Deventer is een grote vuurwerkshow afgelast omdat voor de komende avond en nacht dichte mist wordt verwacht .

Met zicht tot mogelijk minder dan 200 meter acht de gemeente de show laten doorgaan onverantwoord en onveilig. Het vuurwerk zou worden afgestoken op een landtong op de oever bij de Worp, naast de Wilhelminabrug. Publiek zou vanaf de Welle aan de stadse kant van de rivier kunnen kijken.

Kan visite nog wel thuiskomen?

De ANWB waarschuwt weggebruikers en voetgangers dat ze op oudejaarsavond en in de nieuwjaarsnacht rekening houden met zeer slecht zicht en gevaarlijke verkeersomstandigheden. Het zicht kan zo slecht zijn dat het de vraag is of de visite na de viering van Oud en Nieuw nog wel kan thuiskomen. Het KNMI verwacht dichte tot zeer dichte mist. In combinatie met vuurwerk kan het zicht plaatselijk zeer slecht worden. Het zicht kan daardoor teruglopen tot slechts enkele meters, aldus KNMI en ANWB.

Volgens de laatste heeft de combinatie van mist en vuurwerk tijdens de nieuwjaarsnacht eerder geleid tot zeer verraderlijke situaties. Tijdens de jaarwisselingen van 1993 en 2008 was het zicht zo slecht dat reizigers onderweg naar huis niet meer wisten waar ze waren, aldus de ANWB. De politie adviseerde weggebruikers destijds dringend om niet meer de weg op te gaan.

Onverantwoord

Belangrijke reden voor het afblazen van de vuurwerkshow in Deventer is dat met een dergelijke dichte mist toeschouwers op de Welle en andere toegestane plekken niets zien van het vuurwerk, meldt gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman. ,,Bovendien vinden wij het onverantwoord dat mensen in dichte mist in het verkeer naar de stad moeten komen voor de show.’’ Dichte mist kan bovendien situaties met vuurwerk opleveren als publiek - dat op de landtong niet mag komen - daar mogelijk toch is.

De gemeente kiest ervoor om de show nu al af te gelasten, in plaats te wachten tot 18 uur met dat besluit. Stuurman: ,,De voorspellingen zijn nu al zodanig dat dichte mist is te verwachten. Als we het later communiceren denken we dat minder mensen dat nieuws meekrijgen en toch naar de binnenstad komen.’’

Inpakken

Medewerkers van Dutch Fireworks Professional (DFP), het bedrijf dat de vuurwerkshow zou verzorgen, konden na het besluit de boel weer inpakken. De stellages voor het afsteken van het vuurwerk waren dinsdagmiddag net opgebouwd op de oever langs de IJssel. Met twee busjes was het bedrijf naar Deventer gereden. ,,Het vuurwerk komt uit de opslag in Duitsland, het gaat zo weer terug die kant op‘’, aldus Bob Langras van het bedrijf, terwijl een medewerker de uitgestalde dozen vuurwerk weer in een busje zet. ,,We hebben begrip voor het besluit, het is niet anders.‘’

DFP heeft vanavond nog een vuurwerkshow in Dordrecht. Langras: ,,Die gaat wel door, het verwachte weer is daar wat anders.’

Primeur

Het was voor het eerst dat Deventer met oud en nieuw een centrale vuurwerkshow had georganiseerd. De hoop was dat met de show inwoners zelf minder consumentenvuurwerk zouden afsteken. Bovendien wilde de gemeente met de show een gezellig samenzijn langs de IJssel houden.

Volledig scherm De vuurwerkshow in Deventer gaat niet door in verband met de verwachte dichte mist. © ANP