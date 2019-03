Dierenbescherming haalt honderd honden weg bij fokker in Deventer

Analyse Analyse: politiek verstands­hu­we­lijk in Deventer begint scheurtjes te vertonen na Viking en WK Tijdrijden

11:49 Het was bepaald geen liefde op het eerste gezicht tussen de vijf huidige coalitiepartners in het Deventer stadhuis. Nee, het was eerder een verstandshuwelijk. Pas toen de eerste formatiebesprekingen tussen Gemeentebelang, PvdA, VVD en D66 klapten, omdat de VVD de onderhandelingstafel verliet, kwam het verbond tussen GB, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA in beeld. Een slordige vier maanden na de verkiezingen kreeg Deventer in juli 2018 eindelijk ook een nieuw college dat feitelijk het oude gemeentebestuur plus GroenLinks was.