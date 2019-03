Dierenbescherming na inval bij hondenfokker: ‘Nog nooit honden zo angstig gezien’

,,Je went, tussen aanhalingstekens, wel aan vervuilde en verwaarloosde dieren. Maar het is de eerste keer dat ik honden zo angstig en niet benaderbaar heb gezien’’, stelt Nagtegaal. ,,Ze hebben blijkbaar heel weinig menselijk contact gehad.”



De honderd ernstig verwaarloosde dieren zijn in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondergebracht bij diverse opvanghouders die een contract hebben met de RVO. ,,Het is een uitzonderlijke partij dieren die we in bewaring hebben genomen”, zegt RVO-woordvoerder Michel van der Maas. Hij zegt niet om hoeveel opvangadressen het gaat en in welke regio. ,,Het is in het verleden een aantal keer voorgekomen dat eigenaren van in beslag genomen dieren verhaal gingen halen bij het opvangadres. Dat willen we voorkomen.”