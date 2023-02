Dikke rookpluimen uit leegstaand pand bij brand aan Handelskade in Deventer

Sterren­kijk­dag: met je smartphone foto’s maken van deeps­ky-objecten

Wat er ’s nachts boven ons hoofd te zien is, fascineert velen. Flonkerende sterrenbeelden, voorbij scherende kometen, heldere planeten. Mooi met het blote oog, nog mooier door een telescoop. Komende zaterdag staat ook de sterrenwacht in Lochem in het teken van de landelijke sterrenkijkdag. De vrijwilligers hebben er een speciaal programma voor samengesteld. Een van hen is Jaap Kaemingk uit Ruurlo.