Dit bijzondere huis in hartje Deventer staat te koop: ‘Plek waar al 20 generaties hebben gewoond’

Van der Plas (BBB) dankbaar voor steunbetui­gin­gen: ‘Dat wordt ontzettend gewaar­deerd’

Caroline van der Plas laat via sociale media weten dat ze dankbaar is voor de vele steunbetuigingen die ze vandaag heeft gekregen. De voorvrouw van de BoerBurgerBeweging liet vanochtend weten dat ze vanwege doodsbedreigingen voorlopig niet meer in de media verschijnt en thuis werkt. ,,De reacties zijn een ontzettend grote steun en worden zeer gewaardeerd.”

28 juli