Dit is de bom die de ruiten van twintig huizen er uit blies tijdens nieuwjaarsnacht

Waar is dat Deventer oudjaars­feest­je? Gewoon digitaal, in compleet nagebouwde Alm, Zus en Bisschop

29 december Drie populaire Deventer horecazaken zijn het stilzitten zat en slaan de handen ineen voor een groots digitaal oudejaarsspektakel. Tijdens de Demtah Oudejaarsshow wordt de ‘kijker’ getrakteerd op een cocktailworkshop en een quiz van Rob Dekay, alsof hij live in zijn stamkroeg zit. ,,In het digitale feest lijkt het straks of we van de Alm, naar De Bisschop en ZUS schakelen.”