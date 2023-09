Dit is hoe Deventer schadelijke houtstook aanpakt (zonder barbecueën en vuurtje stoken te verbieden)

Deventer Kanovereni­ging al decennia dé kweekvij­ver voor kampioenen: ‘Echte topsport­men­ta­li­teit’

Wat in 1933 begon als een groepje Deventenaren die wat geld over hadden en besloten boten te bouwen, is uitgegroeid tot een vereniging met tweehonderd leden die zich ook buiten de landsgrenzen laten gelden. De Deventer Kanovereniging (DKV) vaardigde zelfs deelnemers af voor de Olympische Spelen en werd meerdere keren Europees kampioen. ,,We weten wat afzien is.’’