Dit is hoe oud voertuigen in Deventer zijn

Slavernij toen én nu; Deventer kunstenaar laat het confronte­rend zien: ‘Dit is niet alleen van de Randstad’

Slavernij is niet alleen iets uit het verleden, maar bestaat ook nog in deze moderne tijd. Dat toont de Deventer kunstenaar Dominique Latoel met een tijdelijk kunstwerk in het Deventer stadhuis. Het kunstwerk is niet te missen als je de publiekshal van het stadhuis inloopt. In september verhuist de installatie naar de bibliotheek aan de Stromarkt.