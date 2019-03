Dit is Michel, de man die nooit slaapt. ‘Ik hoop niet dat ik 80 word’

Diepenve­ners lokken dorpsgeno­ten naar buiten om te bewegen en elkaar te ontmoeten

9 maart De eerste beweegroute in het buitengebied van Diepenveen is klaar voor gebruik. Onderweg liggen sport- en speelelementen klaar en staan bordjes met uitleg over mogelijke oefeningen. Diepenveen is een van de eerste gemeenten in Nederland met beweegroutes.