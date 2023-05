Dit moet het onderwerp worden van het eerste Burgerberaad Deventer

Nieuwsupdate Schrikba­rend: Rijs­sen-Hol­ten is niet echt zuinig op brieven en mailtjes van inwoners

Brief of e-mail sturen naar de gemeente Rijssen-Holten? Dan moet je maar hopen dat je vlot of überhaupt antwoord krijgt. Medewerkers raken daar regelmatig fysieke en digitale post kwijt. Soms krijgen inwoners nooit een reactie. Hadden we niet verwacht van Rijssen-Holten, ergens toch de vleesgeworden Deutsche Gründlichkeit, maar dan Nederlands.