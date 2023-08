Dit stuurden jullie in: Het Achterhoeks Gemengd Koor Borculo gaat een spannende uitdaging aan • Welverdiende onderscheiding voor koster Wim Pot

De eerste 80 zonnepane­len liggen al op deze garage in Deventer (en er volgen nog 1500): ‘Dit is echt groot’

De bezoeker van de Deventer binnenstad zag ze misschien al liggen. Ruim tachtig zonnepanelen op de Centrumgarage. Het is nog maar het begin, want het plan is dat er liefst 1500 bijkomen. En die voeden dan niet alleen de laadpalen in de garage. ,,De eigenlijke plek voor zonnepanelen is afgekeurd, omdat we in beschermd stadsgezicht zitten. Dat is toch gek?”