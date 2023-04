Dit stuurden jullie in: Kleurrijke palmpasenstokken in Deventer • de erfenis van tante Bella zorgt voor beroering in Twello

Lochems raadslid wil ophelde­ring over ‘geësca­leerd conflict’ rondom kinderdag­ver­blijf in Epse

Hoe heeft het toch zo ver kunnen komen dat het enige kinderdagverblijf in het dorp Epse dreigt te verdwijnen? Dat vraagt CDA-raadslid Henk Datema zich af, nadat hij vernam over de rechtszaak tussen zijn gemeente en kinderopvangorganisatie Partou. Hij wil uitleg van het Lochemse college van burgemeester en wethouders. ,,We zijn hier erg van geschrokken.”