Dit zijn de winnaars van de tiny house-wedstrijd in Deventer: ‘Verschil tussen de ontwerpen is leuk om te zien’

More Music Orkest brengt Okken­broeks dorpshuis Ons Centrum in kerstsfe­ren

In december 2019 gaf het More Music Orkest zijn laatste kerstconcert in de kerk in Lettele. Vanwege het coronavirus ging er twee jaar op rij een streep door het traditionele optreden. Dit jaar komt het orkest weer in actie. In het Okkenbroekse dorpshuis Ons Centrum kunnen bezoekers op 9 december alvast in de kerstsfeer komen.

6 december