Dode aangetroffen op Gedempte Gracht, midden in het centrum van Deventer

UPDATE | MET VIDEODe politie meldt dat er vanmorgen een overleden persoon is aangetroffen op de Gedempte Gracht in Deventer.

‘Wij onderzoeken de doodsoorzaak en zijn identiteit. Daarom zal de omgeving daar worden afgezet’ schrijft de politie op Twitter. De vondst van het lichaam werd om kwart voor zeven gemeld. Het lag achter de schouwburg.

Onduidelijk is wie het slachtoffer heeft gevonden. Er zit – op de verdiepingen – wel een aantal appartementen aan weerszijden van de gracht, maar de vraag is of iemand daar vannacht iets gemerkt heeft. De gracht heeft aan de ene kant hoofdzakelijke kantoorruimte en andere zijde zit de ‘blinde’ achterkant van de Deventer Schouwburg.

Volledig scherm De politie doet onderzoek op de plek waar het lichaam werd gevonden. © Rens Hulman

Kinderen

De Gedempte Gracht is een wat donkere doorsteek tussen de Keizerstraat en het stationsgebied. De ‘steeg’ is aan beide kanten met linten afgezet. Dat trok rond kwart over acht nieuwsgierige en verbaasde blikken van mensen die naar het werk gingen en ouders die hun kinderen naar school brachten.

Ook Bertus, de bekende Deventer dakloze, schuifelde langs.

Vanuit Hotel Finch konden gasten in de serre vanachter de ontbijtkamer de linten, een eindje verderop, zien. Drie weken geleden werd vlak bij die plek een levensgevaarlijk gewonde man aangetroffen bij het pleintje voor Hotel Finch. Hij was mogelijk betrokken bij een steekpartij.

In de loop van de ochtend liet de politie weten dat het ging om zelfdoding.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

