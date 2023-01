Doelpuntenmaker Adekanye wil nu graag een keer wedstrijd volmaken bij GA Eagles

Annemoon van Dienst hervindt haar liefde voor mountainbi­ke: ‘Ik was zo bang om terug te vallen’

Het lijkt haast een taboe in topsportwereld: de mentale gezondheid van de sporter. Presteren is het enige dat telt. Mountainbiker Annemoon van Dienst (19) uit Gorssel was mentaal gesloopt, maar knokte in het afgelopen jaar keihard terug. „In tien jaar mountainbike is dat mijn grootste overwinning.”

