Dolf Ruesink geeft lezing over wederopbouw in ICB Holten

Oud-journalist Dolf Ruesink geeft een presentatie over de wederopbouwjaren 50 en 60 in het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten (ICB). Hij vertelt over persoonlijke ervaringen en de wederopbouw in de regio.

De lezing gaat over de wederopbouw van Nederland in de twee decennia na de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van verhalen, foto’s, voorwerpen en filmfragmenten uit het Polygoon Journaal vertelt Ruesink over de sobere jaren 50, waarin schaarste was in woningnood, lage lonen, verzuiling en collectivisme, en de veranderende jaren 60 met meer welvaart en werkgelegenheid en een grote rol voor beatmuziek, protestgeneratie en democratisering.

Zo komt in een uur tijd de verwerking van het leed en de spanning in de bezettingstijd ruim aan de orde, evenals de aanvankelijke moeizame omgang met de Duitse Butterfahrten naar Oost-Nederland, het smokkelen in de grensstreek en het opbloeiend toerisme in deze regio.

Zuid-Molukse gezinnen

In zijn lezing legt Ruesink steeds verbanden met het hedendaagse leven, zoals huisvesting van vele duizenden Zuid-Molukse gezinnen in de eind jaren 50 in Nederland en de komst van grote groepen vluchtelingen uit de Oekraïne.

Aangrijpend is het verhaal over de bevrijding in mei 1945. Vader Willem Ruesink maakte deel uit van het Dutch National Bataljon (DNB). Deze uit drie compagnieën (450 man) bestaande hulptroep trok met de Canadese bevrijders door Nederland. Zij wisten in Nederland de weg, spraken de taal en hielpen bij bewaking en controle van belangrijke knooppunten. Vader Ruesink was betrokken bij de bevrijding van Kamp Amersfoort en kwam in ’t Gooi op wacht te staan.

De lezing is op donderdag 3 november in de Enklaarzaal in Informatiecentrum Canadese Begraafplaats in Holten. Aanvang presentatie 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur.