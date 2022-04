Door amateurarcheoloog gevonden zwaard nu te zien in Deventer museum De Waag

Op deze unieke plekken nestelen ooievaars: ‘Er zijn gevaren, maar blijkbaar voelen zij zich daar veilig’

Honderden ooievaars nestelen zich ook dit jaar weer in de regio Salland, Deventer en Zutphen. Ze zijn te vinden op palen, in bomen, maar óók op elektriciteitsmasten, bovenleidingen en telefoonmasten. In Raalte zorgden ooievaars er in 2021 zelfs tijdelijk voor dat een luchtalarm niet afging. Maar kan het nog gekker?

11:25