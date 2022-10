Dorpshuis De Kuip in Colmschate viert jubileum met concert van plaatselijk harmonieorkest en koor

Zestien locaties in beeld voor de bouw van honderden flexwonin­gen in Deventer

De gemeente Deventer heeft zestien gebieden in en buiten de stad op het oog voor de bouw van honderden flexwoningen. Dat zijn tijdelijke huizen om op korte termijn iets te doen aan de woningnood. Wáár de locaties zich bevinden, wil de gemeente in dit stadium niet prijsgeven, ze zijn weggelakt in een onderzoek dat naar buiten is gekomen.

22 oktober